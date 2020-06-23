June 24th is my Dad's Birthday and June 23rd is Mom's. Back in 2017 both of my parents passed away at the time I was producing the Ranch House Rehab video series of fixing up the house my wife and I were moving to. Mom passed in June at the beginning of the project and Dad passed in late September close to the end.

Time marches on and their birthdays are to be celebrated for all the life those two have given all of us.. Happy Birthday Mom & Dad may you rest in peace.. Love you both!

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