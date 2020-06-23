...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF SOUTH CENTRAL TEXAS AND SOUTHEAST TEXAS...
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN SOUTH CENTRAL TEXAS...
COASTAL JACKSON AND INLAND JACKSON. IN SOUTHEAST TEXAS...
AUSTIN...BRAZOS...BURLESON...CHAMBERS...COASTAL BRAZORIA...
COASTAL GALVESTON...COASTAL HARRIS...COASTAL MATAGORDA...
COLORADO...FORT BEND...GALVESTON ISLAND AND BOLIVAR
PENINSULA...GRIMES...HOUSTON...INLAND BRAZORIA...INLAND
GALVESTON...INLAND HARRIS...INLAND MATAGORDA...MADISON...
MATAGORDA ISLANDS...MONTGOMERY...NORTHERN LIBERTY...POLK...SAN
JACINTO...SOUTHERN LIBERTY...TRINITY...WALKER...WALLER...
WASHINGTON AND WHARTON.
* UNTIL 7 AM CDT WEDNESDAY
* SHOWERS AND THUNDERSTORMS HAVE BEEN DEVELOPING ACROSS PARTS OF
SOUTHEAST TEXAS THIS EVENING, AND THIS IS EXPECTED TO CONTINUE
THROUGH THE OVERNIGHT HOURS. THE THREAT FOR FLASH FLOODING
REMAINS POSSIBLE DUE TO A COMBINATION OF SLOW STORM MOTION, BACK
BUILDING OR TRAINING OF ACTIVITY, AND RECENT RAINFALL OVER PARTS
OF THE AREA. RAINFALL RATES THIS EVENING WERE UP TO 2 TO 4
INCHES PER HOUR WITH THE STRONGER AND SLOWER MOVING STORMS.
THERE REMAINS SOME UNCERTAINTY ON THE TIMING AND LOCATION OF
FUTURE ACTIVITY. ON AVERAGE, TWO TO FOUR INCHES OF RAIN IS
EXPECTED THROUGH TOMORROW MORNING WITH ISOLATED AREAS OF SIX TO
EIGHT INCHES POSSIBLE.
* THESE STORMS WITH HEAVY RAINFALL MAY BE CAPABLE OF FLOODING
ROADWAYS. LOW WATER CROSSINGS MAY FLOOD BECOMING IMPASSABLE
AND DANGEROUS. SMALL CREEKS AND BAYOUS MAY SEE MINOR RISES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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