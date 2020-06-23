...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH
WEDNESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LEAGUE CITY HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF SOUTH CENTRAL TEXAS AND
SOUTHEAST TEXAS, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN SOUTH CENTRAL
TEXAS, COASTAL JACKSON AND INLAND JACKSON. IN SOUTHEAST TEXAS,
AUSTIN, BRAZOS, BURLESON, CHAMBERS, COASTAL BRAZORIA, COASTAL
GALVESTON, COASTAL HARRIS, COASTAL MATAGORDA, COLORADO, FORT BEND,
GALVESTON ISLAND AND BOLIVAR PENINSULA, GRIMES, HOUSTON, INLAND
BRAZORIA, INLAND GALVESTON, INLAND HARRIS, INLAND MATAGORDA,
MADISON, MATAGORDA ISLANDS, MONTGOMERY, NORTHERN LIBERTY, POLK,
SAN JACINTO, SOUTHERN LIBERTY, TRINITY, WALKER, WALLER, WASHINGTON
AND WHARTON.
* FROM 7 PM CDT THIS EVENING THROUGH WEDNESDAY MORNING
* A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL DEVELOP OVER SOUTHEAST TEXAS
THIS EVENING AND SLOWLY MOVE EASTWARD THROUGH WEDNESDAY MORNING. A
COMBINATION BETWEEN THE SLOW MOVING NATURE OF THE THUNDERSTORMS,
BACK BUILDING/TRAINING OF THUNDERSTORMS, AND RECENT RAINFALL OVER
THE AREA HAS LED TO AN INCREASING THREAT OF FLASH FLOODING.
RAINFALL RATES MAY REACH ONE TO THREE INCHES PER HOUR OR MORE AT
TIMES. THERE REMAINS SOME UNCERTAINTY IN THE TIMING AND LOCATION
OF THE LINE OF STRONG THUNDERSTORMS. ON AVERAGE, TWO TO FOUR
INCHES OF RAIN IS EXPECTED THROUGH TOMORROW MORNING WITH ISOLATED
AREAS OF SIX TO EIGHT INCHES POSSIBLE.
* THESE STORMS WITH HEAVY RAINFALL MAY BE CAPABLE OF FLOODING
ROADWAYS. LOW WATER CROSSINGS MAY FLOOD BECOMING IMPASSABLE AND
DANGEROUS. SMALL CREEKS AND BAYOUS MAY SEE MINOR RISES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD TO
FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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(1) comment
Rather than ZIP codes, closer scrutiny of cluster origins would be most helpful in avoiding exposure to the virus. I can drive through a ZIP code rather effectively; but is a certain shopping center featured as a point of origin?
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