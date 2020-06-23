Brazos County Health Department
Eagle file photo

Brazos County health officials reported 45 new cases of COVID-19 on Tuesday, bringing the number of overall cases in the county to 1,305.

Of the total cases, 640 are considered active, 13 more than Monday’s total; 640 people have recovered, which is 32 more than Monday’s total.

Health officials said Tuesday that 14,950 tests for COVID-19 have been administered by Brazos County health care providers, which is 2,632 more than Monday’s total.

There were 28 Brazos County residents hospitalized Tuesday, which is three fewer than Monday's total. Seven people were discharged from the hospital Tuesday.

To date, 25 Brazos County residents have died after being treated for COVID-19. The latest death was reported June 13.

The health district will have its next news conference to provide updates on COVID-19 Monday at 4:30 p.m. The news conference can be seen at theeagle.com or on our Facebook page.

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(1) comment

Sybll Sybll

Rather than ZIP codes, closer scrutiny of cluster origins would be most helpful in avoiding exposure to the virus. I can drive through a ZIP code rather effectively; but is a certain shopping center featured as a point of origin?

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