Brazos County Commissioners Court

Brazos County Sheriff Chris Kirk shares what measures his office is taking to prevent the spread of COVID-19 while speaking at Thursday's emergency Commissioners Court meeting.

 Eagle photo by Laura McKenzie

Brazos County Sheriff Chris Kirk said at Tuesday’s commissioners court meeting that the county jail has no staff members in quarantine for possible COVID-19 exposure, and one inmate in isolation.

Last week, Kirk said three staff members and four inmates were in quarantine. To date, Kirk said, no inmates or staff members have tested positive for the virus.

Kirk said that the sheriff’s office does not yet intend to relax its safety protocols.

“We want to continue to hold the line on that and make sure the jail stays virus-free,” Kirk told the county’s commissioners.

There are 481 inmates in the jail as of Tuesday, Kirk said. That figure is slightly up from 475 a week ago but is considerably lower than pre-pandemic numbers. There were 651 people in the jail Jan. 21.

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