College Station animal control officers were looking for information about a dog that reportedly bit someone at a dog park on Sunday.

Officials said the dog was at the Steeple Chase Dog Park at 301 W. Ridge Drive on Sunday when it bit someone around 6:30 p.m.

The dog was a gray or silver pit bull that was with a young white woman.

The dog needs to be observed so authorities can rule out the possibility that the person who was bitten was exposed to rabies.

Anyone with information is asked to call 764-3600.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.