Part of Greens Prairie will be closed for construction beginning Monday, according to a city of College Station press release. 

Greens Prairie Trail between Royder Road and Long Creek Lane will be closed for construction, and is expected to open in July. Local traffic will be allowed to Creek Meadows Estates by Long Creek Lane and Timber Drive, the release states.

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