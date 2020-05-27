Texas A&M"s School of Public Health will broadcast a video series from noon to 1:30 p.m. on Thursday about topics surrounding the COVID-19 pandemic.

School of Public Health experts will discuss contact tracing, modeling, epidemiology, personal protective equipment, what comes next in the spread of the novel coronavirus and more.

The video series is free and open to the public. Registration is required to receive a link to the event.

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