The Bryan Police Department is asking for the public's help to identify a man suspected in the theft of tools from Lowe's in January.

Police said the men left the Bryan store around 8 p.m. Jan. 29 in a white Cadillac with a stolen Alabama license plate. The man may have ties to the Houston or Mobile, Alabama, areas, police said.

Anyone with information is asked to call Detective Amanda Paris at 209-5516 or Crime Stoppers at 775-8477.

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