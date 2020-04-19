November 8, 1951 - March 31, 2020

Thank you to our family and friends in Bryan-College Station and Temple for their expressions of sympathy following the days of Jerry's passing. We will be forever grateful for the thoughtfulness presented to us and for the love and prayers we have been given during this time.

~ Lana, Jennifer, and Khloe Wood ~

To plant a tree in memory of Jerry Wood as a living tribute, please visit Tribute Store.

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