THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 120 IN
EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS
IN SOUTH CENTRAL TEXAS THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
JACKSON
IN SOUTHEAST TEXAS THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES
AUSTIN BRAZORIA BRAZOS
BURLESON CHAMBERS COLORADO
FORT BEND GALVESTON GRIMES
HARRIS HOUSTON LIBERTY
MADISON MATAGORDA MONTGOMERY
POLK SAN JACINTO TRINITY
WALKER WALLER WASHINGTON
WHARTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALVIN, ANAHUAC, ANGLETON, BAY CITY,
BELLVILLE, BRENHAM, BROOKSHIRE, BRYAN, CALDWELL, CLEVELAND,
CLUTE, COLDSPRING, COLLEGE STATION, COLUMBUS, CONROE, CORRIGAN,
CROCKETT, DAYTON, DICKINSON, EAGLE LAKE, EDNA, EL CAMPO,
FIRST COLONY, FREEPORT, FRIENDSWOOD, GALVESTON, GANADO, GROVETON,
HEMPSTEAD, HOUSTON, HUNTSVILLE, LAKE JACKSON, LEAGUE CITY,
LIBERTY, LIVINGSTON, MADISONVILLE, MISSION BEND, MISSOURI CITY,
MONT BELVIEU, NAVASOTA, OLD RIVER-WINFREE, PALACIOS, PEARLAND,
PECAN GROVE, PRAIRIE VIEW, ROSENBERG, SEALY, SHEPHERD,
SOMERVILLE, STOWELL, SUGAR LAND, TEXAS CITY, THE WOODLANDS,
TRINITY, WALLER, WEIMAR, WHARTON, AND WINNIE.
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