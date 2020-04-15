Texas A&M vs. Mississippi State baseball

Texas A&M’s Asa Lacy delivers a pitch against Mississippi State during the second inning May 4 at Blue Bell Park.

 Eagle photo by Laura McKenzie

Texas A&M Friday night starter Asa Lacy joins the podcast to look back at an abrupt end to his season and his journey ahead in the 2020 Major League Baseball Draft. 

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